Двое сотрудников МЧС погибли при атаке ВСУ в ЛНР

Начальник дежурной смены МЧС Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на Луганск. Еще 15 человек пострадали, сообщает МЧС России. Двое из них находятся под наблюдением врачей, еще 13 — на амбулаторном лечении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

ВСУ атаковали асфальтобетонный завод утром 13 мая. В результате на производственной площадке произошло возгорание. Когда специалисты приступили к тушению, был нанесен еще один удар БПЛА. По данным МЧС, ВСУ целенаправленно ударили по пожарному расчету.

Михаил Пронько служил в МЧС на протяжении 18 лет. Неоднократно получал ведомственные награды. У него остались двое детей. Дмитрий Савенко пришел на службу пять лет назад. У него осталась пожилая мама. «На счету погибших огнеборцев множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров»,— говорится в сообщении.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших.