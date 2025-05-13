Белоруссия предложила Удмуртии закупить 120 автобусов Минского автозавода

Властям Удмуртии предложили закупить 120 автобусов Минского автомобильного завода («МАЗ») на газомоторном топливе в 2025 году, а также наметить план поставок для нужд Ижевска и райцентров до 2030 года — такие варианты озвучил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии Александр Рогожник на рабочей встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как пишет пресс-служба правительства Удмуртии, чтобы конкретизировать договоренности в регион направят делегацию ряда белорусских промышленных предприятий. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с предприятиями республики Беларусь в части поставок автотранспорта, автобусов — этот вопрос берем в проработку»,— сказал господин Бречалов.

Отдельно глава Удмуртии напомнил о важности роста турпотока в республику. «В этой связи мы надеемся проработать вопрос авиасообщения, тем более Ижевск скоро запускает новый аэропорт с международным терминалом»,— добавил он.

На встрече стороны затронули вопрос товарооборота между республиками. Господин Рогожник сообщил, что за текущий период 2025 года рост показателя составил 60%. Абсолютных значений не приводится.