В Ростове участника теракта в Херсоне приговорили к 17 годам колонии

В Ростове-на-Дону огласили приговор участнику террористического акта Андрею Сереженко. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в июне 2022 года Сереженко, находясь в Херсоне, согласился взорвать автомобиль начальника областного УСИН. Обвиняемый отвез одного из соучастников по нужному адресу. Там неустановленное лицо попыталось взорвать автомобиль, где вместе с сопровождающими находился начальник УСИН по Херсонской области.

Ему, в результате взрыва, был причинен тяжкий вред здоровью. Пострадали еще несколько человек.

Андрей Сереженко признан виновным в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 361 УК РФ), а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1). Суд приговорил Сереженко к 17 годам лишения свободы и выплате штрафа 300 тыс. руб. Срок подсудимый будет отбывать в колонии строгого режима.

Мария Хоперская