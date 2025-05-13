Татарская транспортная прокуратура проверит возгорание автобуса в аэропорту Казани

Татарская транспортная прокуратура осуществит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса на перроне терминала в казанском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

13 мая на пассажирском перроне терминала № 1 аэропорта Казани произошло возгорание двигателя пассажирского автобуса. Все пассажиры были своевременно эвакуированы и доставлены к месту назначения на резервном транспорте. Пострадавших нет.

татарская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения требований законодательства в области противопожарной безопасности.

В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Артём Дергунов