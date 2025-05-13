В Саратовской области в 2025 году уберут 37 свалок за 50 млн рублей

В Саратовской области выявлены десятки несанкционированных свалок, которые до сих пор не ликвидированы. Об этом рассказали в облдуме на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

В 2024 году и первом квартале 2025 года министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области была выявлена 41 несанкционированная свалка на общей площади 13,6 га. На сегодняшний день из них ликвидировано 16: 10 — в Саратове, 10, 4 — в Балаково, по одной в Балашовском и Пугачевском районах. Оставшиеся 25 свалок планируется ликвидировать до конца 2025 года.

В рамках плана природоохранных мероприятий в 24 году в 16 муниципальных районах Саратовской области проведена была работа по ликвидации 42 мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на площади более 60 гектар на сумму более 45,5 млн руб. В 25 году число таких районов увеличилось до 24, в которых планируется ликвидация 37 несанкционированных свалок, что обойдется почти в 50 млн руб. Наибольший объем затрат по ликвидации свалок планируется в Саратове — 3 свалки на сумму 15,2 млн руб., Балаковском районе — 11 свалок (10,9 млн руб.), Энгельском — 1 свалка (7,6 млн рублей), а также в Ровенском, Вольском, Татищевском районах.

За нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления министерством в 2024 году и 1 квартале 25 года к административной ответственности привлечено 490 виновных лиц, наложено штрафов на сумму 1,141 млн руб. Взыскано штрафов пока на 681 тыс. руб., выдано 422 предупреждения, а также 109 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований закона об отходах.

Татьяна Смирнова