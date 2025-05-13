В домене «.рф» станет доступна регистрация онлайн-площадок на удмуртском языке

В веб-адресе «.рф» станет доступна регистрация онлайн-площадок на удмуртском и других национальных языках народов России, пишет «ТАСС» со ссылкой на директора Координационного центра доменов «.ru/.рф» Андрея Воробьева. Ожидается, что учредители домена примут такое решение в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы решили расширить поддержку кириллицы в интернет-пространстве, в домене “.рф”, и сделать доступным регистрацию доменов на втором уровне на языках народов России»,— сказал господин Воробьев в ходе круглого стола «Кириллица в интернете. Домен “.РФ” — символ значимости русского языка в современном мире».

По словам гендиректора Технического центра «Интернет» Алексея Рогдева, технически для запуска все готово. «Сейчас идет тестирование с регистраторами, скоро можно будет зарегистрировать имена с 25 новыми символами»,— уточнил господин Рогдев. Он добавил, что это решение позволит точнее отразить особенности письменности и произношения языков народов России.