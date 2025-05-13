На Ставрополье предложили заменить участки для многодетных денежными выплатами

Прокуратура Ставропольского края внесла в региональную Думу законопроект, предлагающий выплачивать многодетным семьям денежную компенсацию в размере материнского капитала вместо земельных участков. Об этом сообщается в документе, поступившем в краевой парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«По действующему законодательству, многодетные семьи имеют право на бесплатное получение земли для строительства жилья. Однако предоставляемые участки должны быть обеспечены необходимыми коммуникациями. В регионе наблюдается острый дефицит таких обустроенных территорий в муниципальной собственности»,— следует из документа.

По данным на 1 января 2025 года, в очереди на получение земельных участков на Ставрополье числится 5095 многодетных семей.

«Принятие проекта закона окажет положительное влияние на сокращение очереди среди льготных категорий граждан, а также будет способствовать развитию индивидуального жилищного строительства в Ставропольском крае»,— следует из пояснительной записки.

Прокуратура также подчеркивает, что аналогичные меры социальной поддержки в виде денежной альтернативы земельным участкам уже успешно применяются в других регионах России.

Николай Аксенов