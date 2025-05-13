На Куйбышевской железной дороге выросли пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге в апреле дали прирост в 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

За отчетный период железнодорожные путешествия выбрали около 1,6 млн человек. Пригородными поездами воспользовались более 1,2 млн пассажиров (+3,1%), в дальнем следовании — 362,1 тыс. человек (+2,6%).

С начала 2025 года было перевезено 6,2 млн пассажиров, что на 3,4% выше показателя января-апреля прошлого года. Пригородные поезда перевезли 4,7 млн человек (+5,4%).

Андрей Сазонов