Уголовное дело возбудили после гибели трехлетнего ребенка из Володарского округа

В областной больнице в Нижнем Новгороде умер трехлетний мальчик, поступивший в апреле с телесными повреждениями. По факту его гибели в региональном СУ СКР возбудили уголовное дело, сообщили в ведомстве 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там уточнили, что ребенок поступил из дома в поселке Ильиногорск Володарского округа. Характер травм мальчика, а также статью, по которой возбудили дело, в СК пока не уточняют. Объективную картину произошедшего будут устанавливать в ходе расследования. В частности, следователи проверяют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Свою оценку условиям проживания ребенка также даст прокуратура, которая взяла ход расследования уголовного дела на контроль.

Галина Шамберина