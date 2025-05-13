Суд вынес решение в пользу участника СВО в споре о предоставлении участка в Крыму

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре удовлетворил жалобу участника СВО, который оспаривал отказ Верховного суда Республики Крым в споре о признании юридического факта его проживания в Керчи, сообщает пресс-служба кассационной инстанции. Ветеран боевых действий, не имеющий регистрации в Крыму, добивается признания факта постоянного проживания, чтобы реализовать свое право на получение участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения пресс-службы Четвертого кассационного суда, Керченский городской суд признал факт постоянного проживания участника СВО в Крыму, но Верховный суд Республики Крым отменил это решение, указав на то, что установление факта проживания гражданина на полуострове до февраля 2022 года не имеет юридических последствий, поскольку не подпадает под действие республиканского закона 2015 года «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым».

Ветеран СВО обжаловал решение в кассации, которая установила, что в 2024 году в Крыму были введены в действие нормы, согласно которым для подтверждения права на получение земельного участка ветерану боевых действий необходимо предоставить в органы местного самоуправления копии документов, подтверждающие его постоянное проживание в республике не менее пяти лет, предшествующих 24 февраля 2022 года. Для этого требуется установление факта, имеющего юридическое значение.

В итоге Четвертый кассационный суд признал ошибочными выводы Верховного суда Республики Крым об отсутствии для заявителя юридических последствий установления факта его проживания, дело направлено на новое рассмотрение.

Анна Перова