В Йошкар-Оле 36-летняя местная жительница потеряла почти 15 млн руб. из-за поддельного сайта-двойника криптобиржи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Йошкар-Олы лишилась 15 млн рублей из-за поддельного сайта криптобиржи

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Жительница Йошкар-Олы лишилась 15 млн рублей из-за поддельного сайта криптобиржи

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Потерпевшая рассказала полицейским, что несколько лет занимается трейдингом и недавно решила увеличить свой доход. Для этого она перешла по ссылке в мессенджере на сайт, который, как ей казалось, принадлежал известной криптобирже.

Следуя инструкциям на платформе, она перевела все свои сбережения с личного криптокошелька на указанный счет. Однако спустя некоторое время женщина заметила, что средства так и не поступили на ее баланс. Обратившись к менеджеру биржи, она узнала, что никакой транзакции не было зафиксировано.

Только тогда потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана: вместо официального сайта она использовала фишинговый ресурс, созданный неизвестными.

В службе поддержки настоящей биржи подтвердили, что ее заработанные биткоины оказались у неизвестных. Общий ущерб составил около 15 млн руб. личных сбережений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Артём Дергунов