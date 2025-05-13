В Самаре предложили построить высотки у парка имени Гагарина

Проект многоэтажной жилой застройки в районе парка имени Гагарина вынесен на публичные слушания в Самаре. Обсуждения стартовали в понедельник и продлятся до 3 июня текущего года включительно. Сообщение опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Под возможную застройку рассматривается участок площадью 5,1 тыс. кв. м на пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе. Ознакомиться с материалами по проекту можно в холле первого этажа департамента градостроительства Самары с 20 по 27 мая включительно.

Георгий Портнов