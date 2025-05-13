В Челябинской области объем выданных автокредитов сократился на 55% в I квартале

В первом квартале 2025 года жители Челябинской области взяли автокредиты на общую сумму 6,8 млрд руб. Это более чем в два раза меньше, чем в январе-марте 2024 года, когда объем составил 15 млрд руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему выданных автокредитов в первом квартале Челябинская область занимает девятое место среди регионов РФ. В целом по стране за три месяца было выдано займов на покупку машин на общую сумму 236,4 млрд руб., что на 57,8% или в 2,4 раза меньше, чем годом ранее (560,7 млрд руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Ростовская (-63,5%), Новосибирская (-60,1%) и Кемеровская (-59,0%) области, а также Санкт-Петербург (-58,8%) и Москва (-57,4%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в этом году продолжилась тенденция по сокращению выдачи автокредитов из-за роста рыночных ставок и утилизационного сбора, а также введения макропруденциальных ограничений гражданам с высоким показателем долговой нагрузки — более 50%.