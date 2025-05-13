Полиция Эстонии задержала виновных в осквернении памятника советским воинам

В Эстонии задержали подростков, изрисовавших в Таллине монумент советским воинам-освободителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальницу Ида-Харьюского отделения полиции Инну Тоатер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: politsei.ee Фото: politsei.ee

Вечером 10 мая полиция Таллина обнаружила, что памятник «Бронзовый солдат» на Военном кладбище исписан граффити. Вскоре удалось определить, что к правонарушению причастны двое несовершеннолетних.

Эстонская газета Postimees сообщала, что сама фигура солдата была испачкана белой краской, а на монументе по обе стороны от него злоумышленники написали на эстонском «участник депортаций».

«Бронзовый солдат» — неофициальное название памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. В 2007 году его перенесли из центра Таллина на Военное кладбище, которое находится в ведении Эстонского военного музея. На следующий день после акта вандализма сотрудники музея провели работы по очистке монумента от краски.