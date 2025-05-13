Главе СКР доложат о расследовании убийства нижегородки ее пасынком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя нижегородского СУ СКР Айрата Ахметшина доклад о расследовании уголовного дела об убийстве жительницы Семеновского округа. Обвиняемым по делу проходит ее несовершеннолетний приемный сын, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, преступление было совершено в доме в деревне Огибное. Подросток поссорился с мачехой и несколько раз ударил ее ножом. Пострадавшая скончалась на месте.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подростка заключили под стражу.

Елена Ковалева