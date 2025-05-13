В трех районах Ростова с 13 мая на две недели отключат горячую воду

В Ростове-на-Дону продолжается плановое отключение холодного и горячего водоснабжения. С 13 по 26 мая воды не будет в трех районах города, предупредили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

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Так, в Ворошиловском районе горячую воду перекроют в пределах следующих улиц: Пацаева, Капустина, Космонавтов, Волкова и площадь Борко. В октябрьском районе отключения коснутся улиц: Немировича-Данченко, Калитвинская, площадь 2-й Пятилетки, Шеболдаева, Таганрогская (включая дома от 133 до 147), Дачная, Медицинская, Госпитальный, Рахманинова и Витебская. Неудобства затронут и абонентов, которые проживают на улицах Дачной, Вавилова (в границах парка им. Октября и реки Темерник).

Для жителей Железнодорожного района воды в указанный период не будет в границах: Жлобинский, Магнитогорская, Молодогвардейская, Кузнечная, Амбулаторная (95 и 95а), Крупской, Осипенко, Холмогорский и 6-я Кольцевая.

Мария Хоперская