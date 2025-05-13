«Россети Тюмень» направили 7 млн на повышение надежности электроснабжения двух нефтепромыслов в Югре

«Россети Тюмень» закончили плановый ремонт двухцепной линии электропередачи 110 кВ «Инга – Таврическая» в ХМАО-Югре. Объект участвует в энергоснабжении инфраструктуры Ватьеганского и Повховского месторождений, которые разрабатывает ЛУКОЙЛ. Стоимость работ составила порядка 7 млн рублей.

В ходе капремонта энергетики переставили две 30-метровые металлические опоры на новые 8-свайные фундаменты, погруженные в грунт на 10 метров. В целях повышения грозоупорности ЛЭП специалисты смонтировали 8 дополнительных стальных заземлителей. Также на линии заменили 48 изоляторов, установили 16 гасителей вибрации и 10 комплектов спиральных зажимов для предотвращения повреждений провода, грозотроса и ВОЛС. Работы прошли без ограничения подачи электричества потребителям.

Ремонт выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Он повысил надежность электроснабжения крупного Ватьеганского и старейшего в Западной Сибири Повховского месторождений нефти, а также вахтового поселка Повх.

АО «Россети Тюмень»