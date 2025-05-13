В Ростовской области ожидается засушливое лето

В Ростовской области в июне 2025 года дождей ожидается меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По прогнозам метеорологов, преимущественно по Югу России средняя месячная температура превысит климатическую норму. Для Ростова-на-Дону это 21,6 градус, для Краснодара и Ставрополя — 22,2 и 20 градусов соответственно.

Сельскохозяйственные культуры в июле-августе на юге также будут расти в жаркую и засушливую погоду. Сумма осадков за месяц на Дону не превысит 50 мм, на Кубани и Ставрополье — 60-65 мм.

По данным Росгидромета, погодные условия изменятся осенью: количество осадков на юге превысит прошлогодний сентябрь.

Мария Хоперская