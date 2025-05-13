Автозапчасти «пересобрали» для России

Mazda представила новый бренд запчастей специально для России. Японский автомобильный производитель организовал выпуск и поставку компонентов и расходных материалов под маркой MZD. Ранее Subaru и Honda также предложили каталоги запчастей для рынка РФ. Компании продолжают оказывать поддержку владельцам транспортных средств, однако официально технику на территорию страны не поставляют. Достаточно ли российским автомобилистам аналогов деталей и расходников? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergio Maldonado / Reuters Фото: Sergio Maldonado / Reuters

Парк легковых автомобилей в России, по данным «Автостата», составляет почти 47,5 млн машин. При этом 70% из них — старше 10 лет. Новых авто возрастом до трех лет всего около 6%. Две трети общего объема приходится на иномарки, и почти каждая десятая из них в России — производства японского бренда Toyota. Несмотря на то, что новые японские, европейские, американские и частично корейские автомобили в Россию не поставляются, вторичный рынок нуждается в автозапчастях. Поэтому свои бренды создают не только производители, но и дилеры, рассказал главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Это, скорее, аналоги, качество которых подтверждено в данном случае российским представительством Mazda. В этом и сила этого бренда, это официальные поставки, а не параллельный импорт. Думается, что будет и центральный склад, и работа будет выстроена так же, как когда-то с оригиналом. Что касается других брендов, то очень многие производители по этому пути уже идут.

Свои собственные марки создают и автодилеры.

В частности, есть бренд запчастей Rospart, это собственная торговая марка сети "Рольф". Больше года Eurorepar торгует запчастями и техническими жидкостями собственного суббренда Autorepar».

Mazda, представившая новый бренд специально для России, анонсировала линейку моторных масел, трансмиссионных и тормозных жидкостей, фильтров и аккумуляторов. Остальные расходники придется искать у альтернативных поставщиков. При этом дефицит в запчастях есть только у некоторых американских марок, говорят участники рынка. Некоторые модели Opel, Ford, Chevrolet можно назвать проблемными: для них часто подбирают детали на вторичке и даже делают под заказ в мастерских, рассказал руководитель автосервиса «Fit Service Павелецкая» Александр Гоман: «Некоторые суперэксклюзивные вещи для немецкой тройки можно заказать из Европы.

А что касается японских и корейских машин, то с ними вообще проблем нет. Существует много альтернатив, представленных хорошими, фабричными брендами из Китая, есть и достойные российские производители с собственными торговыми марками.

Если говорить про сроки доставки, то для "японцев" и "корейцев" — это два-три дня. Что касается, допустим, японцев, произведенных для американского рынка, это 30-40 дней».

Несмотря на то, что многие производители одобрили специальные линейки для российских автомобилистов, ждать возвращения оригинальных брендов в ближайшее время не стоит, считает глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Пока не произойдет отмены санкций в первую очередь со стороны азиатских, корейских, японских компаний, мы не увидим их официального возвращения. Будут существовать какие-то квазисхемы под другим брендом. Сейчас заказы осуществляются напрямую из-за рубежа: это все удлиняет, удорожает поставки, зачастую даже не всегда легко провести платеж от российских компаний. Логистика устроена через Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Китай».

Расчеты за запчасти по параллельному импорту совершаются в иностранных валютах, напоминают эксперты. Но стоимость обусловлена не только курсом рубля. Для поддержания объемов заказа сервисным центрам нередко требуются кредитные средства, которые из-за ключевой ставки обходятся очень дорого.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина