В Предгорном округе посмертную награду участника СВО вручили вдове погибшего

Семья погибшего при исполнении воинского долга участника СВО Евгения Савенко из станицы Бекешевской получила его посмертную награду — медаль «За храбрость» II степени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Предгорного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Предгорного округа Фото: администрация Предгорного округа

Награду вдове вручили глава Предгорного округа Николай Бондаренко и военный комиссар, полковник Владимир Михайлов.

«В этот печальный день мы отдаем дань памяти герою, и эта память сохранится на долгие годы. Евгений Иванович навсегда останется в истории родного округа, края и всей нашей страны. Его героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, служит примером отваги, мужества и непоколебимой преданности воинскому долгу. Медаль «За храбрость» является символом того, что мир и свобода достаются дорогой ценой. Она станет семейной ценностью, напоминающей о подвиге, совершенном героем во имя Отчизны»,— подчеркнул Николай Бондаренко.

Николай Аксенов