Прокуратура проверит сообщения о затоплении стоками Шершневского водохранилища

Прокуратура Челябинской области проверит данные, размещенные в СМИ, о затоплении канализационными стоками Шершневского водохранилища из-за прорыва коллектора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По информации в СМИ, в поселке Западном прорвало коллектор, и из-под люка текут канализационные стоки. Подобная ситуация происходит не впервые, отмечают авторы публикации. Причиной аварии мог стать попавший в канал мусор.

Специалисты надзорного ведомства на месте проанализируют исполнение законодательства в сфере ЖКХ и охраны природы, а также оценят действия или бездействие ответственных лиц. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска