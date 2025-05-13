В МВД перечислили данные, которые нельзя никому сообщать

В МВД предупредили, что один случай передачи данных злоумышленникам может стать началом цепочки мошенничества. Чем меньше личной информации раскрывает человек, тем труднее его обмануть, отмечают в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно сообщению УБК МВД в Telegram-канале, не следует никому передавать следующие данные:

финансовую информацию (номер карты, срок ее действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из SMS, пуш-уведомления подтверждения);

персональные документы (паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фото документов);

аутентификационные коды (любые разовые пароли из SMS, пуш-коды, QR-коды подтверждения);

приватную информацию (адрес, номера родственников, маршрут поездки, точное местоположение в режиме реального времени);

комбинации данных (имя, дата рождения, номер телефона).

В МВД напомнили, что никакие официальные структуры — ни банк, ни «Госуслуги», ни полиция — не просят у граждан коды доступа или паспорт по телефону или в чате. «Ваши данные — ваша зона ответственности. Бережное отношение к ним — лучший вклад в безопасность вас и ваших близких»,— говорится в сообщении.