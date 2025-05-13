Следствие начало проверку после гибели двух саратовцев на пожаре в доме

Следственный отдел по городу Балашову приступил к доследственной проверке в связи с гибелью двух человек на пожаре в р.п. Романовка Романовского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, 13 мая произошел пожар в частном доме на ул. Набережной. Специалисты ликвидировали огонь и нашли тела двух граждан.

Погибшими оказались 53-летний мужчина и 83-летняя женщина. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов