В собственность Астрахани поступили бесхозные коммунальные объекты на 9 улицах

Прокуратура добилась передачи в собственность Астрахани бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры на девяти улицах города. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ прокуратура Советского района Астрахани выяснила, что в нарушений требований Гражданского кодекса РФ в муниципальную собственность не приняты бесхозяйные сети теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, линии электропередач на девяти улицах Советского района. Из-за этого не обеспечено их должное содержание.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило Советский районный суд Астрахани обязать муниципалитет поставить эти коммунальные объекты на учет в качестве бесхозяйных, принять их в свою собственность и передать на обслуживание поставщикам. Суд в полной мере удовлетворил требования, судебные решения исполнены.

Павел Фролов