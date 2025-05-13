За 8 лет на Ставрополье обновили 1,5 тысячи общественных пространств

Ставропольский край в 2025 году реализует 36 проектов по созданию парков, прогулочных зон, скверов и площадей. Всего же за 8 лет действия программы в оегионе обновили более 1,5 тыс. дворовых и общественных пространств, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Средняя строительная готовность объектов составляет 27%, однако в некоторых населенных пунктах работы идут с опережением графика. В селе Рагули Апанасенковского округа уже полностью завершено благоустройство территории около стадиона.

Сейчас формируется план работ на следующий год.

«Свой выбор уже сделали более 350 тыс. ставропольцев. Присоединяйтесь и вы»,— написал губернатор Владимир Владимиров.

Жители могут голосовать за объекты, которые необходимо благоустроить в их населенных пунктах, на платформе «Госуслуги.Решаем вместе» или с помощью волонтеров в общественных местах.

Николай Аксенов