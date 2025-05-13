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В Оренбуржье выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель

Сакмарские полицейские проводят проверку по факту произошедшего ДТП. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации ведомства, 56-летний водитель двигался на автомобиле «ВАЗ-211440» по автодороге Сакмара — Каменка со стороны села Украинка в сторону села Никольское. При обгоне водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте огт полученных травм до приезда скорой медицинской помощи.

Руфия Кутляева

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