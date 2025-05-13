В Елизаветинской перенесли начало работ по замене участка газопровода

Начало работ по замене участка газопровода высокого давления в Елизаветинском сельском округе перенесено на 31 мая. Об этом сообщили в ЕДДС Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с проведением работ на базе местной администрации будет развернут координационный штаб, через который жители смогут получать актуальную информацию, связанную с техническим обслуживанием, модернизацией оборудования и другими вопросами газоснабжения.

По словам заместителя главы города Максима Онищенко, задачей штаба станет оперативное информирование населения, в том числе по вопросам профилактики аварийных ситуаций. Плановая замена участка газопровода будет проводиться силами АО «Краснодаргоргаз».

Подача газа в станице возобновится поэтапно: в первую очередь подключат социальные учреждения — детские сады, школы, медицинские организации. Жилой фонд будет запитан в следующую очередь.

В компании напоминают, что технически неисправное газовое оборудование представляет потенциальную угрозу — от сбоев в системе до взрывов и отравлений угарным газом. Регулярное обслуживание, подчеркивают специалисты, является обязательным условием безопасной эксплуатации систем газоснабжения.

Вячеслав Рыжков