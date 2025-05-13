В Новоалександровском округе в результате наезда Mitsubishi погиб пешеход

В Новоалександровском округе Mitsubishi сбил насмерть пешехода. ДТП произошло на 33-км трассы «Новоалександровск-Григорополисская-Армавир», сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«По предварительным данным, мужчина двигался по обочине в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде. От полученных травм пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. Личность погибшего в настоящее время устанавливается»,— сообщил врио начальника Госавтоинспекции Отдела МВД России «Новоалександровский» Владислав Мирошников.

За рулем иномарки находился 72-летний житель соседнего региона. Установлено, что водитель имеет десятилетний стаж вождения и за последние два года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По факту аварии организована проверка, уточняются детальные обстоятельства происшествия.

Николай Аксенов