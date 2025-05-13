В Пензе за уборку незаконных свалок в Ленинском районе предлагают 222 тыс. руб.

Администрация Ленинского района Пензы приступила к поискам подрядчика, которому предстоит вывезти мусор с незаконных свалок. Начальная цена контракта составляет 222 тыс. руб.

От подрядчика потребуется убрать 58 тонн отходов IV и V классов опасности. Подача заявок доступна до 16 мая. Работы необходимо выполнить до 31 июля текущего года.

Территории можно освободить от мусора посредством ручной или механизированной очистки. Запрещен сброс отходов в овраги и водоотводные канавы. Подрядчик должен будет привезти мусор на официальный полигон или объект утилизации, используя для этого спецтранспорт.

Павел Фролов