В ярославском парке появятся лодки с прозрачным дном
В городском парке на Даманском острове в Ярославле в этом году будет работать лодочная станция, в прокат будут давать в том числе лодки с прозрачным дном. Об этом на открытом совещании в мэрии рассказала директор МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Вера Виноградова.
Парк на Даманском острове
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
«В мае будет открыт после реконструкции обновленный автодром с новой подсветкой. Также будет открытие большого пункта проката катамаранов, обычных весельных лодок, лодок с прозрачным дном и водных велосипедов. В Юбилейном парке в празднике был запущен прокат веломобилей»,— рассказала госпожа Виноградова.
Открытие пункта проката плавсредств ожидается к Дню города, который традиционно проходит в последнюю субботу мая. Мэр Артем Молчанов сказал, что необходимо оценить, достаточно ли пунктов питания в городских парках.
«Приходят дети, хотят кушать, хотят пить, хотят мороженого, поэтому надо еще раз оценить достаточность таких возможностей для того, чтобы парки наши были полноценными местами отдыха»,— сказал господин Молчанов.