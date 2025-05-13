В ярославском парке появятся лодки с прозрачным дном

В городском парке на Даманском острове в Ярославле в этом году будет работать лодочная станция, в прокат будут давать в том числе лодки с прозрачным дном. Об этом на открытом совещании в мэрии рассказала директор МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Вера Виноградова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк на Даманском острове

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Парк на Даманском острове

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В мае будет открыт после реконструкции обновленный автодром с новой подсветкой. Также будет открытие большого пункта проката катамаранов, обычных весельных лодок, лодок с прозрачным дном и водных велосипедов. В Юбилейном парке в празднике был запущен прокат веломобилей»,— рассказала госпожа Виноградова.

Открытие пункта проката плавсредств ожидается к Дню города, который традиционно проходит в последнюю субботу мая. Мэр Артем Молчанов сказал, что необходимо оценить, достаточно ли пунктов питания в городских парках.

«Приходят дети, хотят кушать, хотят пить, хотят мороженого, поэтому надо еще раз оценить достаточность таких возможностей для того, чтобы парки наши были полноценными местами отдыха»,— сказал господин Молчанов.

Антон Голицын