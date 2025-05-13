На капремонт 18 многоквартирных домов в Ставрополе направят 149 млн рублей

В Ставрополе определились с фирмой подрядчика, которая приступит к капитальному ремонту 18 многоквартирных домов. Контракт стоимостью 149 млн руб. предусматривает обновление 12 скатных крыш и модернизацию 13 инженерных систем, включая водоснабжение, электросети и водоотведение, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Ремонтные мероприятия затронут ключевые элементы инфраструктуры зданий. Работы будут проводиться под надзором регионального ФКР и независимых экспертов.

«Каждый отремонтированный дом — это инвестиция в устойчивость»,— отметил руководитель фонда Павел Корниенко.

На все выполненные работы установлен пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранять возникающие дефекты за собственный счет. Основная цель проекта — обеспечить жителям десятилетие предсказуемой и комфортной жизни в обновленных домах.

Николай Аксенов