На капремонт 18 многоквартирных домов в Ставрополе направят 149 млн рублей
В Ставрополе определились с фирмой подрядчика, которая приступит к капитальному ремонту 18 многоквартирных домов. Контракт стоимостью 149 млн руб. предусматривает обновление 12 скатных крыш и модернизацию 13 инженерных систем, включая водоснабжение, электросети и водоотведение, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Ремонтные мероприятия затронут ключевые элементы инфраструктуры зданий. Работы будут проводиться под надзором регионального ФКР и независимых экспертов.
«Каждый отремонтированный дом — это инвестиция в устойчивость»,— отметил руководитель фонда Павел Корниенко.
На все выполненные работы установлен пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранять возникающие дефекты за собственный счет. Основная цель проекта — обеспечить жителям десятилетие предсказуемой и комфортной жизни в обновленных домах.