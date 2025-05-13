В Ульяновской области сообщили о перевыполнении плана по вводу жилья

В Ульяновской области перевыполнен план по вводу жилья за первый квартал текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на зампреда кабинета министров Владимира Пушкарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Данные были озвучены на заседании штаба по комплексному развитию региона 12 мая. По информации областного министерства ЖКХ и строительства, показатель ввода жилья на 2025 год для региона установлен на уровне 705 тыс. кв. м. За первый квартал введено 132,3 тыс. кв. м. Это составляет 108% от установленного на данный период плана.

До конца 2030 года в регионе планируется расселить 5,34 тыс. человек из аварийного фонда.