Дело о превышении полномочий завели на главу минпромторга Новосибирской области

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Об этом рассказали в прокуратуре региона, которая поставила на контроль ход расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гончаров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Гончаров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основанием для возбуждения дела стали результаты прокурорской проверки и материалы УФСБ России по Новосибирской области.

Расследование установило, что в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату коммерческой фирме на сумму 95 млн руб.

Комментариями Андрея Гончарова и правительства Новосибирской области редакция пока не располагает.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце 2024 года силовики провели обыски в новосибирском минпромторге. Под следствием оказались руководитель управления экономики и финансов министерства Наталья Зырянова и начальник отдела мониторинга потребрынка Юрий Воробьев. По предварительной версии, чиновники предоставили некой организации конфиденциальные сведения о планируемых закупках, условиях госконтрактов, их цене и сроках.

Андрею Гончарову 53 года. Он закончил исторический факультет Новосибирского педагогического университета и юридический факультет Новосибирского гуманитарного института. Андрей Гончаров преподавал историю в школе №3 Искитима, занимал должность замдиректора школы №16 Новосибирска. Кроме того, он — мастер спорта международного класса по каратэ-до, работал тренером-инструктором спортивно-профессионального клуба «Успех». В 2005 году был избран в горсовет Новосибирска. С 2019 года занимает пост министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Илья Николаев