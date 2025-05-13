Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования в марте 2025 года, согласно данным аналитического исследования ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

Всего за март Уралсиб выдал кредитов на сумму более 3,8 млрд рублей.

По общему объему выдач ипотечных кредитов Банк Уралсиб занимает 10 место в рейтинге, по объему кредитования на покупку жилья в новостройках – 9 место, по объему кредитования готового жилья – 6 место.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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