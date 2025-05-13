В Казани в мае самой высокооплачиваемой должностью стало место заместителя начальника сметного отдела. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в мае самая высокооплачиваемая вакансия — замначальника сметного отдела

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Казани в мае самая высокооплачиваемая вакансия — замначальника сметного отдела

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На этой должности зарплатные предложения стартуют от 200 тыс. руб. На втором месте — сервисный инженер по диагностике сельхозтехники с оплатой до 180 тыс. руб.

В тройку также вошел мастер кузовного ремонта автомобилей (от 150 тыс. руб.), который, помимо высокой зарплаты, получает дополнительное преимущество в виде предоставляемого жилья.

Медицина представлена в рейтинге вакансией врача-оториноларинголога с зарплатой от 150 тыс. руб. и корпоративными скидками на услуги клиники. Замыкает пятерку высокооплачиваемых предложений руководитель отдела продаж с доходом от 150 тыс. руб. и бонусной системой.

По России в целом наибольший спрос сохраняется на медицинских специалистов, водителей категории Е и квалифицированных рабочих.

Артём Дергунов