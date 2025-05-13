Днем 13 мая на территории Татарстана температура воздуха составит от 18 до 23 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Осадки маловероятны. Направление ветра преимущественно восточное и северо-восточное, скорость — умеренная (4–9 м/с), хотя днем возможны более сильные порывы (до 12 м/с).

В Казани днем без значительных осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от 20 до 22 градусов выше нуля. Ветер восточный, северо-восточный 4–9 м/с.

Артём Дергунов