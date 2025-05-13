Погрузка на КрасЖД в Хакасии выросла на 4% с января по апрель

Объем погрузки на КрасЖД в Республике Хакасия по итогам четырех месяцев 2025 года составил 8,7 млн тонн. Это на 4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба филиала РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В период с января по апрель большая часть погрузок пришлась на каменный уголь — 7,5 млн тонн (+5,4%) и цветные металлы — 230,7 тыс. тонн (+11,7%).

При этом зафиксировано снижение погрузки руды железной и марганцевой — до 563,6 тыс. тонн (-1,2%), а также промышленного сырья и формовочных материалов — до 169,1 тыс. тонн (-8,7%).

Как писал «Ъ-Сибирь», за январь-март погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 2,1%, до 405,3 тыс. тонн, а промышленного сырья и формовочных материалов — на 8%, до 125,5 тыс. тонн.

Александра Стрелкова