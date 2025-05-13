В Ульяновске вынесен приговор по делу о поджоге трех авто на 10 млн рублей

Житель Ульяновска Альберт Камалов признан виновным в поджоге трех автомобилей (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Приговор вынес Ленинский районный суд города. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый приговорен к трем годам колонии-поселения. Решение вступило в законную силу. Также суд взыскал с обвиняемого сумму причиненного ущерба.

На процессе выяснилось, что 29 мая 2024 года у дома на улице Лесной 29-летний подсудимый облил из канистры кузов припаркованного автомобиля Toyota Rav4 и поджег транспорт. Огонь перекинулся на соседние машины. В итоге сгорели три автомобиля общей стоимостью более 10 млн руб.

Георгий Портнов