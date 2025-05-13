В Пензе парковку для инвалидов у ТЦ «Ахуны» сделали после вмешательства надзора

В Пензе прокуратура добилась организации мест для транспорта граждан с ограниченными возможностями здоровья на парковке близ торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Речь идет о парковке около ТЦ «Ахуны» на ул. Конструкторской, 6А. Прокуратура Железнодорожного района Пензы в ходе проверки выяснила, что там нет знака и разметки для инвалидов.

Надзорное ведомство указало на нарушение прав маломобильных граждан, внесло представление в адрес компании, которая управляет ТЦ. В итоге нарушения были устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов