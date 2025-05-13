Райффайзенбанк предъявил требования к «Док "Енисей"» на 721 млн рублей

Конкурсный управляющий одного из крупнейших российских предприятий глубокой переработки древесины полного цикла — ООО «Док "Енисей"», расположенного в Красноярском крае, заявил о поступлении требований Райффайзенбанка на сумму 721,4 млн руб. Уведомление опубликовано 12 мая в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Основанием для требований стали договоры займа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Процедура наблюдения в отношении ООО «Деревообрабатывающая компания "Енисей"» введена в марте 2025 года решением арбитражного суда Красноярского края. Временным управляющим утвержден Алексей Скрынник. Как следует из данных картотеки, в ноябре 2024 года Банк ВТБ подал иск о признании предприятия банкротом из-за долга по кредиту в 677,1 млн руб. Они были признаны обоснованными и включены в состав кредиторов третьей очереди. В январе 2025-го суд арестовал по заявлению банка недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Док "Енисей"». Судебное заседание по результатам процедуры наблюдения назначено на 22 сентября.

ООО «Док "Енисей"» зарегистрировано в июне 2002 года в Красноярском крае. Совладельцами компании являются Юрий Гайдуцкий (53,65%), Андрей Клочнев (35,62%), Евгений Иванчин (10,73%). В 2024 году компания получила выручку в сумме 2,1 млрд руб., что на 718 млн руб. меньше, чем годом ранее. Убыток составил 1,2 млрд руб. Согласно размещенной информации на сайте предприятия, мощность производства по итогам прошлого года составила 134 тыс. куб. м клееной строганой продукции, а также 200 тыс. т пеллет.

Весной 2017 года ООО «Док "Енисей"» было включено в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона в области освоения лесов. В реализацию проекта вложено более 427 млн руб.

Лолита Белова