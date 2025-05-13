Под Волгоградом прокуратура добилась погашения задолженности в 5 млн за тепло

В Волгоградской области по требованию прокуратуры МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки» погасило кредиторскую задолженность на сумму свыше 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

О наличии указанной суммы задолженности прокуратуре Дубовского района стало известно в ходе проверки исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Предприятие просрочило выплаты по договору на поставку энергетических ресурсов.

По итогам проверочных мероприятий надзорный орган внес представление в адрес главы МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовки». После вмешательства прокуратуры предприятие в полном объеме устранило нарушения законодательства.

Павел Фролов