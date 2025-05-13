ФСБ выявила крупный тайник с оружием украинских диверсантов в Курахово

Тайник с иностранным оружием украинских диверсантов обнаружили сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Донецкой Народной Республике (ДНР). Схрон был подготовлен для применения диверсионно-террористическими группами противника в период майских праздников на территории ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

В тайнике изъяли 22 единицы вооружения и свыше 300 гранат и мин различных образцов. Среди них — два пулемёта, два ручных противотанковых гранатомёта НАТО, два противотанковых ракетных комплекса Javelin, восемь болгарских ручных гранатомётов, восемь шведских одноразовых гранатомётов, а также миномётные мины калибра 120 мм, противотанковые мины и гранаты производства НАТО.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены в научно-исследовательские центры Министерства обороны России для детального изучения.