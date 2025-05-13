В Новороссийске сократят подачу воды из-за реконструкции электросетей

Жителям Новороссийска ограничат подачу воды с 13 по 15 мая в связи с реконструкцией линии электропередачи. Об этом сообщает городской МЦУ со ссылкой на информацию АО «Россети Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы затронут насосную станцию 1-го подъема в станице Троицкой. В связи с планируемым обновлением линии 13 мая с 08:00 до 11:00 подачу воды сократят на 40%, с 11:00 13 мая до 09:00 15 мая — на 20%, а 15 мая с 09:00 до 17:00 — на 60% для абонентов МУП «Водоканал Новороссийска» и ООО «Концессии водоснабжения Геленджик».

Воду будут подавать населению по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Подвоз воды автоцистернами организуют по заявкам. Аварийная ситуация не прогнозируется.

Анна Гречко