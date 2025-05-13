В Чебоксарах проводят проверку после наезда автомобиля на пешехода

Полицейские Чебоксар проводят проверку по факту наезда автомобиля на пешехода на ул. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Чебоксарам.

ДТП произошло сегодня около 00:28 на ул. Гагарина возле дома № 6. По предварительным данным, 59-летний чебоксарец переходил дорогу не по пешеходному переходу. В результате его сбил автомобиль «Шевроле Нива», за рулем которого был 49-летний мужчина.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы.

Диана Соловьёва