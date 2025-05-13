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В Крыму создадут сельскохозяйственный кластер «Профессионалитет»

На базе Белогорского технологического техникума в 2025 году в Крыму создадут образовательный кластер «Профессионалитет в отрасли сельского хозяйства». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Участниками проекта станут еще три учебных заведения: Джанкойский профессиональный техникум, Красногвардейский агропромышленный техникум и Прудовский аграрный техникум. К созданию кластера также привлечены 16 предприятий-работодателей отрасли. На территории Белогорского техникума планируют построить трактородром, обновить парк техники и создать лабораторию клонального размножения растений.

Финансирование проекта составит 77,4 млн руб. из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Кластер направлен на устранение дефицита кадров и подготовку специалистов в соответствии со стратегией развития региона до 2035 года.

Анна Гречко

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