На Кубани 13 мая прогнозируют грозы, ливни и град

В Краснодарском крае 13 мая местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом предупреждает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отдельных районах юга и востока региона ожидаются ливни с градом и порывами ветра до 20 м/с. Утром местами возможен туман. Температура воздуха днем составит +15…+20°, в предгорьях — до +17°, в горах — до +8° днем.

На черноморском побережье преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +20°, ветер северо-западный до 13 м/с.

Анна Гречко