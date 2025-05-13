Приангарье заняло 10 место в топе регионов России по динамике зарплат

Иркутская область расположилась на 10 месте в рейтинге регионов по динамике заработных плат. В течение 3,5 лет более половины населения Приангарья будут зарабатывать около 100 тыс. руб., следует из исследования «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К этому же показателю через 6,1 года приблизится 75% жителей области. Красноярский край расположился на 11 месте, за ним следует Кузбасс. В этих регионах, говорится в исследовании, заработок 50% жителей составит 100 тыс. руб. через 3,7 и 3,8 лет. Новосибирская, Томская и Омская области достигнут этих значений — через 4,6, 5,2 и 5,4 года соответственно.

Половина жителей Тувы приблизится к отметке заработка в 100 тыс. руб. через 6,4 года, Алтайский край и Республика Алтай — через 6,8 лет.

Рейтинг регионов по динамике зарплат возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где половина населения получает зарплату в 100 тыс. руб. Через 3,7 года такой уровень дохода будет иметь 75% местных жителей. На втором месте находится Чукотский автономный округ, на третьем — Магаданская область.

Александра Стрелкова