В Казани 12 мая два человека пострадали в ДТП

12 мая в Казани зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

В ДТП столкнулись автомобили, т. к. один из водителей при повороте направо не занял крайнее положение на проезжей части.

Вчера было зарегистрировано 159 сообщений о ДТП. На месте аварий оформлено 32 ДТП с материальным ущербом.

12 мая сотрудники ГИБДД задержали семь водителей в состоянии опьянения. Установлено, что еще у одного водителя не было прав. В отделы полиции по подозрению в совершении преступления доставили девять человек.

Диана Соловьёва