Определен подрядчик на завершение работ на Змеиногорском тракте в Барнауле

Победителем конкурса на завершение строительства транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле стало Центральное дорожно-строительное управление Алтайского края. Стоимость контракта — 825,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в правительстве региона, генеральный подрядчик уже приступил к работе. По контракту до конца ноября Центральному ДСУ предстоит завершить бетонирование тоннеля, укладку асфальтобетонного покрытия на оставшихся участках кольца в Ленточном Бору.

С прежним подрядчиком — «Региональной строительной компанией» — власти расторгли договор из-за нарушения сроков выполнения работ. Готовность объекта, строительство которого стартовало в апреле 2023 года, составляет около 80%.

Михаил Кичанов