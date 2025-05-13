Еще одному фигуранту дела экс-губернатора Курской области предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение в особо крупной растрате гендиректору ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову в рамках уголовного дела о хищении более 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Курской области. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нового фигуранта дела отправили в СИЗО.

По словам собеседника агентства, Воловикову предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ст.160 УК). Детали обвинения не раскрываются.

Ранее по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК) арестованы бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, его экс-заместитель Алексей Дедов, а также экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев, частично признавший вину в растрате (ст. 160 УК).

Сообщалось, что средства, выделенные АО «Корпорация развития Курской области» на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах, были похищены. Предполагается, что бывшие чиновники руководили организованной группой и совместно с руководством корпорации организовали хищение.